Ливерпуль — Астон Вилла: смотреть онлайн трансляцию 11.12.2021

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает 2 место с 34 очками, «Астон Вилла» — 11 место с 19 очками.

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Астон Вилла» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Коэффициент ставки — 2.32.

Календарь и таблица АПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Ливерпуль»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ливерпуль — Астон Вилла.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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