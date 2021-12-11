Ливерпуль — Астон Вилла: смотреть онлайн трансляцию 11.12.2021

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает 2 место с 34 очками, «Астон Вилла» — 11 место с 19 очками.
Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Астон Вилла» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Коэффициент ставки — 2.32.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Ливерпуль»).
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