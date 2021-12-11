Донкастер Роверс — Шрусбери Таун: смотреть онлайн трансляцию 11.12.2021

В турнирной таблице «Донкастер Роверс» занимает 24 место с 13 очками, «Шрусбери Таун» — 19 место с 19 очками.
Последний матч между собой: «Шрусбери Таун» — «Донкастер Роверс» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Донкастер Роверс»).
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