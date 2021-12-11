Дерби Каунти — Блэкпул: смотреть онлайн трансляцию 11.12.2021

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Дерби Каунти» занимает 23 место с 13 очками, «Блэкпул» — 16 место с 27 очками.

Последний матч между собой: «Дерби Каунти» — «Блэкпул» 4:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Блэкпул»).

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