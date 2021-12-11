ЦСКА — Арсенал Тула прямая трансляция 11.12.2021, смотреть онлайн

В 16:30 начнётся онлайн-трансляция матчав российской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Арсенал Тула» — «ЦСКА» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Арсенал Тула». Коэффициент ставки — 1.89.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «ЦСКА»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Арсенал Тула.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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