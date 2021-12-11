Челтнем Таун — Линкольн Сити прямая трансляция 11.12.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Первой Лиге Англии.

В турнирной таблице «Челтнем Таун» занимает 13 место с 27 очками, «Линкольн Сити» — 18 место с 21 очком.

Последний матч между собой: «Линкольн Сити» — «Челтнем Таун» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Челтнем Таун — Линкольн Сити.

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