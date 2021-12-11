Арсенал Лондон — Саутгемптон: смотреть онлайн трансляцию 11.12.2021

В турнирной таблице «Арсенал Лондон» занимает 7 место с 23 очками, «Саутгемптон» — 16 место с 16 очками.
Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Арсенал Лондон» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Саутгемптон»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Саутгемптон». Коэффициент ставки — 2.26.
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