Арсенал Лондон — Саутгемптон: смотреть онлайн трансляцию 11.12.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

В турнирной таблице «Арсенал Лондон» занимает 7 место с 23 очками, «Саутгемптон» — 16 место с 16 очками.

Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Арсенал Лондон» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Саутгемптон»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Саутгемптон». Коэффициент ставки — 2.26.

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