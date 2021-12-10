Нант — Ланс прямая трансляция 10.12.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Лиге 1.

Последний матч между собой: «Нант» — «Ланс» 2:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нант» — «Ланс». Коэффициент ставки — 2.00.

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