Анри заявил, что Месси еще нужно адаптироваться в ПСЖ

Бывший футболист сборной Франциивысказался о выступлениев ПСЖ.

«Месси в Лиге 1 — это просто... Я не думал, что такое когда-нибудь случится. Никогда не думал, что он уйдет из "Барселоны". Но иногда бывает, что ты даешь людям результат каждый день, а потом перестаешь давать, и они спрашивают: ну, что с тобой? Я привык к результату.

Такое случается нечасто, это ненормально. Люди не понимают, что лучшие футболисты часто ездят в сборную и играют каждые три дня, поэтому мало тренируются. Не всегда легко применить новую тактику, новые идеи, заставить футболистов сыграться.

Когда покидаешь место, где ты с детства, и вдобавок не мог даже представить, что уйдешь — это отнимает много эмоций. Нужно осознать и понять, где ты, адаптироваться к новой лиге и к новой команде. Вы видели, как он плакал, когда уходил, это были неподдельные слезы. Он плакал.

Нужно немного времени, чтобы адаптироваться и разобраться, даже если ты — Месси. Нужно понимать, что этот парень тоже человек. Отъезд из "Барселоны" еще свежее переживание для него. Но я верю, что он справится. Я в нем уверен, — сказал Анри Le Journal du Dimanche.