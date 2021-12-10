Мбаппе высказал мнение об уровне игры в чемпионате Франции

Французский форвард «ПСЖ»рассказал, что думает об уровне Лиги 1, сообщает официальный сайт команды.

«Сложный, очень сложный, очень силовой! Здесь сумасшедшая интенсивность, игроки готовы к контактам, они бьют по ногам, и это нелегко. Думаю, в этом году стало больше красивого футбола. Мне кажется, теперь смотреть Лигу 1 приятнее, чем в предыдущие годы. Французский чемпионат известен свой физикой и тактикой. В нем действительно требуется время на адаптацию, особенно нам. В составе "ПСЖ" много игроков, которые не были знакомы с Лигой 1 раньше. Нужно время на адаптацию, но, как я думаю, мы на правильном пути», — сказал Мбаппе.

После 17 туров чемпионата Франции «ПСЖ» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 42 балла, вторым идет «Ренн» с 31 очком в активе.