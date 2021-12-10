Агент Холанна: «Бавария», «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» — большие клубы, в которые может перейти Холанн

Агент Мино Райола, представляющий форварда дортмундской «Боруссии», назвал команды, куда может перейти футболист в следующем или 2023 году.

«Он может сделать и сделает следующий шаг в своей карьере. Может быть, следующим летом, возможно, летом 2023 года. Есть большая вероятность, что это случится в конце нынешнего сезона. "Бавария", "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити" — большие клубы, в которые может перейти Холанд», — приводит слова Райолы Goal со ссылкой на Sport1.

В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 8 матчах Бундеслиги, забил 11 голов и отдал 4 ассиста. Его контракт с «Боруссией» действителен до июля 2024 года.

На данный момент Transfermarkt оценивает нападающего в 150 млн евро.