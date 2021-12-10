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    Агент Холанна: «Бавария», «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» — большие клубы, в которые может перейти Холанн

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    Агент Мино Райола, представляющий форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, назвал команды, куда может перейти футболист в следующем или 2023 году.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Он может сделать и сделает следующий шаг в своей карьере. Может быть, следующим летом, возможно, летом 2023 года. Есть большая вероятность, что это случится в конце нынешнего сезона. "Бавария", "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити" — большие клубы, в которые может перейти Холанд», — приводит слова Райолы Goal со ссылкой на Sport1.

    В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 8 матчах Бундеслиги, забил 11 голов и отдал 4 ассиста. Его контракт с «Боруссией» действителен до июля 2024 года.

    На данный момент Transfermarkt оценивает нападающего в 150 млн евро.

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