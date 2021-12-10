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    Камано получил травму в матче с «Марселем»

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    Форвард «Локомотива» Франсуа Камано получил травму локтевого сустава в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (0:1), сообщает официальный сайт команды.

    Франсуа Камано
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    Франсуа Камано

    В первом тайме встречи гвинейский футболист вступил в борьбу с игроком «Марселя» и после толчка со стороны соперника неудачно упал на руку, получив травму и был заменен. Теперь он пропустит ближайшую игру с «Уфой»

    «На 30-й минуте встречи во Франции Камано вступил в борьбу с игроком марсельцев и после толчка со стороны соперника неудачно упал на руку и получил травму. По прилёте в Москву нападающему предстоит дополнительное медицинское обследование и консультация специалистов, после чего станут известны точные сроки восстановления нашего спортсмена», — говорится в пресс-релизе «Локомотива».

    Встреча между «Локомотивом» и «Уфой» пройдет 12 декабря и начнется в 19:00 (мск).

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