Заря — Будё-Глимт прямая трансляция 09.12.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C Лиги конференций.

Последний матч между собой: «Будё-Глимт» — «Заря» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Заря» — «Будё-Глимт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Будё-Глимт»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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