Хави о поражении «Барсы» от «Баварии»: Я злюсь, но это наша реальность

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал поражение от(0:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Соперник доминировали, хотя мы сами всегда хотим делать это и подчинять соперника. Но на этот раз все было наоборот.

Мы должны требовать от себя большего. Мы — "Барселона". Это поражение должно стать для нас поворотным моментом, чтобы изменить динамику и все остальное.

Такова реальность. Это ситуация, с которой мы сталкиваемся, и мы должны с достоинством отнестись к ней.

Это начало новой эры и нового этапа. Я злюсь, но это наша реальность, и она меня бесит. Мы должны признать это. Другого пути нет. Сегодня начинается новый этап, и мы начинаем с нуля.

Наша цель — Лига чемпионов, а не Лига Европы. Надо много работать. Мне нравится этот клуб, и я отдам свою жизнь, чтобы он работал», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, «Барселона» заняла третье место в группе и впервые за 21 год не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.