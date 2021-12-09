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    Хави о поражении «Барсы» от «Баварии»: Я злюсь, но это наша реальность

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Баварии» (0:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Хави
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    Хави

    «Соперник доминировали, хотя мы сами всегда хотим делать это и подчинять соперника. Но на этот раз все было наоборот.

    Мы должны требовать от себя большего. Мы — "Барселона". Это поражение должно стать для нас поворотным моментом, чтобы изменить динамику и все остальное.

    Такова реальность. Это ситуация, с которой мы сталкиваемся, и мы должны с достоинством отнестись к ней.

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    • Это начало новой эры и нового этапа. Я злюсь, но это наша реальность, и она меня бесит. Мы должны признать это. Другого пути нет. Сегодня начинается новый этап, и мы начинаем с нуля.

    Наша цель — Лига чемпионов, а не Лига Европы. Надо много работать. Мне нравится этот клуб, и я отдам свою жизнь, чтобы он работал», — приводит слова Хави Marca.

    Напомним, «Барселона» заняла третье место в группе и впервые за 21 год не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

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