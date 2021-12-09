Вест Хэм — Динамо З прямая трансляция 09.12.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе H Лиги Европы.

Последний матч между собой: «Динамо З» — «Вест Хэм» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Динамо З» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

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