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    Семак: «Зенит» эволюционирует, но не усиливается

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Челси» (3:3) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов заявил, что его команда не стала сильнее по сравнению с прошлыми сезонами.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Неожиданностью это не стало. "Челси" играет высоко, еще надо уметь использовать эти зоны. Сегодня игроки "Челси" позволяли нам отдавать туда передачи. Компактности и плотности было не так много, как обычно у "Челси". Сегодня был такой день. Возможно, что состояние "Челси" было чуть хуже, чем в прошлых матчах.

    Сутормину удобнее играть при тройке центральных защитников. При четырех защитниках Караваеву привычнее, при такой схеме он выглядит лучше.

    Мы абсолютно заслуженно вышли в Лигу Европы. Второй раз при мне. Один раз нам не повезло, и с 7 очками мы не вышли даже в евровесну. Прошлый сезон в Лиге чемпионов провалили в плане результата, но он был критичным из-за коронавируса. Некем было заменить выбывших.

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    • В чем игра "Зенита" эволюционирует по сравнению с прошлыми годами? Приходят новые игроки. Мы эволюционируем, но не могу сказать, что усиливаемся. Видоизменяем игру в зависимости от игроков. Не всегда получается делать то, что хочется в плане развития, в плане командной игры или состава — тех факторов, которые позволили бы добиваться другого результата в ЛЧ», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Напомним, «Зенит» занял третье место в группе и вышел в Лигу Европы.

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