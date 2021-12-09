Наполи — Лестер: смотреть онлайн трансляцию 09.12.2021

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе C Лиги Европы.

Последний матч между собой: «Лестер» — «Наполи» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Наполи»).

Календарь и таблица Лиги Европы

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Лестер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

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