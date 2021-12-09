Мюллер: «Барса» — мой клиент. «Бавария» неплохо повеселилась

Томас Мюллер Фото: globallookpress.com
«Бавария» выиграла все шесть матчей и заняла первое место в группе. «Барселона» завершила групповой этап на третьем месте и попала в Лигу Европы.
«Барса, похоже, мой клиент. Мы сыграли хорошо. Конечно, не все было идеально.
Когда играешь с "Барселоной", она всегда прессингует и старается оказывать давление, и тогда у наших игроков появляется свободное пространство.
Иногда мы не вовремя отдавали передачи. Мы могли сыграть лучше во втором тайме, но в целом мы неплохо повеселились», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии».
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 13 декабря.