Медведев не готов говорить о задачах «Зенита» в Лиге Европы

Генеральный директор «Зенита»заявил, что говорить о задачах клуба в Лиге Европы можно только после результатов жеребьевки плей-офф турнира.

В среду, 8 декабря, «Зенит» сыграл вничью с «Челси» (3:3) в шестом туре Лиги чемпионов и стал третьим в группе, набрав пять очков. «Сине-бело-голубые» продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.

«Главное, что вчера наша команда показала современный футбол. Доставили удовольствие болельщикам, играя против одной из лучших команд Европы.

Что касается задач на Лигу Европы — давайте сначала доиграем календарный год, а потом будем ждать жребия.

Посмотрите на состав участников плей-офф этого турнира — там уже есть такие гранды мирового футбола, как "Барселона", дортмундская "Боруссия", очень сильный "Лейпциг" и еще добавятся команды, которые займут первые два места в своих группах Лиги Европы», — сказал Медведев «Р-Спорт».