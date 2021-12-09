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    Медведев не готов говорить о задачах «Зенита» в Лиге Европы

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что говорить о задачах клуба в Лиге Европы можно только после результатов жеребьевки плей-офф турнира.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    В среду, 8 декабря, «Зенит» сыграл вничью с «Челси» (3:3) в шестом туре Лиги чемпионов и стал третьим в группе, набрав пять очков. «Сине-бело-голубые» продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.

    «Главное, что вчера наша команда показала современный футбол. Доставили удовольствие болельщикам, играя против одной из лучших команд Европы.

    Что касается задач на Лигу Европы — давайте сначала доиграем календарный год, а потом будем ждать жребия.

    Посмотрите на состав участников плей-офф этого турнира — там уже есть такие гранды мирового футбола, как "Барселона", дортмундская "Боруссия", очень сильный "Лейпциг" и еще добавятся команды, которые займут первые два места в своих группах Лиги Европы», — сказал Медведев «Р-Спорт».

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