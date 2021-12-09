Лион — Глазго Рейнджерс прямая трансляция 09.12.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A Лиги Европы.

Последний матч между собой: «Глазго Рейнджерс» — «Лион» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лион» — «Глазго Рейнджерс». Коэффициент ставки — 2.01.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Глазго Рейнджерс»).

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