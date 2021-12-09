Фенербахче — Айнтрахт Ф: смотреть онлайн трансляцию 09.12.2021

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе D Лиги Европы.

Последний матч между собой: «Айнтрахт Ф» — «Фенербахче» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Айнтрахт Ф»).

Календарь и таблица Лиги Европы

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фенербахче» — «Айнтрахт Ф». Коэффициент ставки — 2.00.

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