ЦСКА София — Рома прямая трансляция 09.12.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C Лиги конференций.

Последний матч между собой: «Рома» — «ЦСКА София» 5:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА София» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «ЦСКА София»).

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