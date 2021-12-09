ЧФР Клуж — Яблонец прямая трансляция 09.12.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матчагруппа D.

Последний матч между собой: «Яблонец» — «ЧФР Клуж» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЧФР Клуж» — «Яблонец». Коэффициент ставки — 2.55.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «ЧФР Клуж»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ЧФР Клуж — Яблонец.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам