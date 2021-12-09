Аталанта — Вильярреал: смотреть онлайн трансляцию 09.12.2021

В 21:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Аталанта» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аталанта» — «Вильярреал». Коэффициент ставки — 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Аталанта — Вильярреал.

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