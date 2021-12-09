Антверпен — Олимпиакос прямая трансляция 09.12.2021, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Олимпиакос» — «Антверпен» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Антверпен»).
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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Антверпен» — «Олимпиакос». Коэффициент ставки — 2.18.
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