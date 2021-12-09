Алашкерт — Маккаби Т-А: смотреть онлайн трансляцию 09.12.2021

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав Лиге конференций (группа A).

Последний матч между собой: «Маккаби Т-А» — «Алашкерт» 4:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Алашкерт»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алашкерт» — «Маккаби Т-А». Коэффициент ставки — 3.04.

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