«Зенит» — «Челси» : прогноз, составы, коэффициенты

Петербургскийи лондонскийназвали составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Барриос, Ловрен, Азмун, Вендел, Малком, Клаудиньо, Кузяев, Караваев, Ракицкий.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Кравцов, Кузнецов, Хотулев, Сутормин, Ерохин, Оздоев, Мостовой, Дзюба.

«Челси»: Кепа, Кристенсен, Лукаку, Вернер, Сауль, Баркли, Маунт, Хадсон-Одои, Джеймс, Аспиликуэта, Сарр.

Запасные: Беттинелли, Менди, Рюдигер, Алонсо, Т.Силва, Пулишич, Лофтус-Чик, Зиеш, Хаверц.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 1.54, на успех «Зенита» — 7.25, на ничью — 4.58. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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