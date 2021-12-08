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    Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч «Челси»

    «Зенит» — «Челси» : прогноз, составы, коэффициенты

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    Петербургский «Зенит» и лондонский «Челси» назвали составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Барриос, Ловрен, Азмун, Вендел, Малком, Клаудиньо, Кузяев, Караваев, Ракицкий.

    Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Кравцов, Кузнецов, Хотулев, Сутормин, Ерохин, Оздоев, Мостовой, Дзюба.

    «Челси»: Кепа, Кристенсен, Лукаку, Вернер, Сауль, Баркли, Маунт, Хадсон-Одои, Джеймс, Аспиликуэта, Сарр.

    Запасные: Беттинелли, Менди, Рюдигер, Алонсо, Т.Силва, Пулишич, Лофтус-Чик, Зиеш, Хаверц.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 1.54, на успех «Зенита» — 7.25, на ничью — 4.58. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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