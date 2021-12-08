«Зенит» — «Челси» : прогноз, составы, коэффициенты

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Барриос, Ловрен, Азмун, Вендел, Малком, Клаудиньо, Кузяев, Караваев, Ракицкий.
Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Кравцов, Кузнецов, Хотулев, Сутормин, Ерохин, Оздоев, Мостовой, Дзюба.
«Челси»: Кепа, Кристенсен, Лукаку, Вернер, Сауль, Баркли, Маунт, Хадсон-Одои, Джеймс, Аспиликуэта, Сарр.
Запасные: Беттинелли, Менди, Рюдигер, Алонсо, Т.Силва, Пулишич, Лофтус-Чик, Зиеш, Хаверц.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 1.54, на успех «Зенита» — 7.25, на ничью — 4.58. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.
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