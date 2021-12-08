Вольфсбург — Лилль прямая трансляция 08.12.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе G Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Лилль» — «Вольфсбург» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вольфсбург» — «Лилль». Коэффициент ставки — 1.95.

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