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    Семшов: «Зенит» перед игрой с «Челси» держит в уме матч с «Динамо»

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    Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Челси» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Думаю, что игроки "Зенита" держат в уме матч с "Динамо". С другой стороны, мы не каждый день играем против "Челси". Это тоже проверка своих сил, потому что "Челси" сейчас является одной из сильнейших команд в Европе.

    Конечно, они захотят играть на победу. Но нам тоже не надо забывать, что "Зенит" будет играть за Россию, за те очки рейтинга УЕФА. Поэтому сосредоточены будут на "Челси", но матч с "Динамо" будет в голове», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

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    • Матч «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге, начало — в 20:45. Прогноз LiveSport.Ru на эту игру можно посмотреть здесь.

    «Зенит» сыграет с «Динамо» 12 декабря в Москве в рамках 18-го тура чемпионата России. В случае поражения питерский клуб опустится на второе место в турнирной таблице.

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