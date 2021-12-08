Семшов: «Зенит» перед игрой с «Челси» держит в уме матч с «Динамо»

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от матча междув шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Думаю, что игроки "Зенита" держат в уме матч с "Динамо". С другой стороны, мы не каждый день играем против "Челси". Это тоже проверка своих сил, потому что "Челси" сейчас является одной из сильнейших команд в Европе.

Конечно, они захотят играть на победу. Но нам тоже не надо забывать, что "Зенит" будет играть за Россию, за те очки рейтинга УЕФА. Поэтому сосредоточены будут на "Челси", но матч с "Динамо" будет в голове», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге, начало — в 20:45. Прогноз LiveSport.Ru на эту игру можно посмотреть здесь.

«Зенит» сыграет с «Динамо» 12 декабря в Москве в рамках 18-го тура чемпионата России. В случае поражения питерский клуб опустится на второе место в турнирной таблице.