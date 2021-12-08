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    Семак: Могли выиграть, а могли и проиграть

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча с «Челси» (3:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Игра получилась открытой. Мы плохо вошли в игру. Может, пропущенный мяч повлиял так на нашу игру. Была неуверенность, непонятная закрепощенность. Потом создали в атаке много, хотя и пропустили много. Могли выиграть, а могли и проиграть. Результат такой, какой есть. Будем готовиться к следующему матчу.

    "Челси" сегодня играл открыто. В предыдущих пяти матчах они пропустили один мяч. А сегодня от нас пропустили три. Они сегодня не сыграли на максимум возможностей. Тренер дал отдохнуть нескольким игрокам.

    Остальные наши матчи были довольно закрытыми, кроме выездной игры с "Ювентусом". Так что какой матч, такой и результат сегодня получился», — цитирует Семака Sport24.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Челси» набрал 13 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, пропустив вперед «Ювентус» (15). «Зенит» стал третьим и продолжит борьбу в играх на выбывание Лиги Европы.

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