Пиоли: «Милан» хотел порадовать болельщиков. У нас не получилось, но мы многому научились

Главный тренер «Милана»прокомментировал поражение от(1:2) в домашнем матче шестого тура Лиги чемпионов.

«Милан» занял последнее место в группе и завершил выступление в еврокубках.

«Было здорово играть в такой атмосфере. Мы хотели порадовать наших болельщиков. У нас это не получилось, но мы многому научились за эти шесть матчей.

Сегодня мы хотели показать другую игру и добиться другого результата», — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.

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Напомним, «Ливерпуль» выиграл все шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов. .VrezNews1 /football/2021/12/08/milan_liverpool_full/