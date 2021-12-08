Пиоли: «Милан» хотел порадовать болельщиков. У нас не получилось, но мы многому научились

Стефано Пиоли Фото: globallookpress.com
«Милан» занял последнее место в группе и завершил выступление в еврокубках.
«Было здорово играть в такой атмосфере. Мы хотели порадовать наших болельщиков. У нас это не получилось, но мы многому научились за эти шесть матчей.
Сегодня мы хотели показать другую игру и добиться другого результата», — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.
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Напомним, «Ливерпуль» выиграл все шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов. .VrezNews1 /football/2021/12/08/milan_liverpool_full/