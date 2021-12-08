Орлов: Семак не гарантировал себе место у руля «Зенита» по итогам этого сезона

Комментаторрассказал, что решение о будущемна посту главного тренерабудет приниматься по результатам в чемпионате России и Лиге Европы.

«Ну вы же видите — болельщики недовольны. Да, результат всегда важен, счет на табло, однако необходимо мыслить с позиций фундаментального представления о футболе.

Николай Георгиевич Пучков говорил мне так: "Геннадий, шайбы, которые влетают в ворота соперников — следствие учебно-тренировочной работы, если есть игра, будет и результат".

С "Ростовом" сыграли 2:2, а народ недоволен, хотя "Зенит" добился волевой ничьей в матче с быстрой, физически сильной командой!

Но ведь в начале матча играли плохо! И сразу критические стрелы летят в адрес Семака.

Судьба Семака будет решаться летом по итогам чемпионата России и выступления в Лиге Европы.

Задачу пройти в евровесну Семак выполнил, но уверенно говорить о том, что Сергей Богданович останется у руля "Зенита", нельзя.

Почему? Без комментариев», — приводит слова Орлова Bobsoccer.ru.

Во главе «Зенита» Семак является трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка страны и единожды выигрывал Кубок. Он возглавил петербуржскую команду в 2018 году.