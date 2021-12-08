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    Орлов: Семак не гарантировал себе место у руля «Зенита» по итогам этого сезона

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    Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что решение о будущем Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита» будет приниматься по результатам в чемпионате России и Лиге Европы.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Ну вы же видите — болельщики недовольны. Да, результат всегда важен, счет на табло, однако необходимо мыслить с позиций фундаментального представления о футболе.

    Николай Георгиевич Пучков говорил мне так: "Геннадий, шайбы, которые влетают в ворота соперников — следствие учебно-тренировочной работы, если есть игра, будет и результат".

    С "Ростовом" сыграли 2:2, а народ недоволен, хотя "Зенит" добился волевой ничьей в матче с быстрой, физически сильной командой!

    Но ведь в начале матча играли плохо! И сразу критические стрелы летят в адрес Семака.

    Судьба Семака будет решаться летом по итогам чемпионата России и выступления в Лиге Европы.

    Задачу пройти в евровесну Семак выполнил, но уверенно говорить о том, что Сергей Богданович останется у руля "Зенита", нельзя.

    Почему? Без комментариев», — приводит слова Орлова Bobsoccer.ru.

    Во главе «Зенита» Семак является трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка страны и единожды выигрывал Кубок. Он возглавил петербуржскую команду в 2018 году.

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