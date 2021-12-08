Магнуссон вернулся в общую группу ЦСКА

Исландский защитник ЦСКА, завершающий восстановление после апрельской операции на ахилловом сухожилии, возобновил тренировки в общей группе армейцев.

«Чувствую себя хорошо. Счастлив, что вернулся к тренировкам, и теперь нагружаю себя наравне со всеми. Ребятам остался в этом году один матч, я же надеюсь сыграть уже в следующем феврале со "Спартаком".

Уже сейчас начинаю думать об этом, дерби — хорошая цель, чтобы двигаться вперед», — цитирует игрока официальный сайт «армейцев».

ЦСКА продолжает подготовку к заключительной игре календарного года — матчу чемпионата страны против тульского «Арсенала», который состоится в субботу 11 декабря.