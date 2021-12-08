Бенфика — Динамо К прямая трансляция 08.12.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе E Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Динамо К» — «Бенфика» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Бенфика»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бенфика» — «Динамо К». Коэффициент ставки — 2.20.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бенфика» — «Динамо К».

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