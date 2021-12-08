Аталанта — Вильярреал прямая трансляция 08.12.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе F Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Аталанта» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Вильярреал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

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