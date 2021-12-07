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    Петржела: «Зенит» ждет очень тяжелая игра с «Челси»

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    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча российской команды с «Челси» в Лиге чемпионов, сообщает источник.

    Властимил Петржела
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    Властимил Петржела

    «Зенит» ждет очень тяжелая игра с «Челси». Сейчас англичане — играющая и сильная команда, поэтому питерцы проиграют им. Может быть, состав «Челси» будет не самым оптимальным, но максимум, что светит «Зениту» — ничья. Это будет просто супер. Что касается Лиги Европы, хорошо, что питерцы туда вышли. Но там тоже сильные команды — «Зениту» будет очень тяжело. Питерцы могут как вылететь очень рано, так и дойти до финала. Вообще, трудно предсказать, потому что единственное, что мы увидели от «Зенита» — победа над «Мальме». Этого очень мало«, — сказал Петржела.

    Матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арена" 8 декабря. Начало в 20:45 (мск).

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