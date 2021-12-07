Тухель: В матче с «Зенитом» дадим отдохнуть некоторым игрокам

Главный тренер «Челси»поделился ожиданиями от предстоящего матча св 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы рады, что уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. По завтрашней игре еще не все решения приняты, ведь у команды серьезная перегрузка.

Дело не только в травмах, но и в напряженном графике. Но я уверен, что футболисты смогут с этим справиться.

Существует большая вероятность того, что мы дадим отдохнуть некоторым игрокам. Но, даже если у нас будут изменения в составе, настроим команду на победу», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

По словам Томаса Тухеля, «Челси» сыграет без нескольких футболистов “основы”.

К матчу не готовы защитники Трево Чалоба и Бен Чилуэлл, хавбеки Жоржиньо, Н'Голо Канте и Матео Ковачич. Последний сдал положительный тест на коронавирус.

«А Сауль Ньигес — один из тех парней, которому необходимо игровое время. Мы всегда держим его в уме.

Думаю, ему достались напряженные матчи и немного не повезло сыграть с "Астон Виллой", "Саутгемптоном" и "Уотфордом". Во всех трех этих матчах интенсивность была высока, выше среднего.

Мы не перестанем ему доверять и будем стремиться выявить в его игре все самое лучшее. Велика вероятность того, что завтра он себя проявит», — сказал Тухель.