Тухель отказался отпускать своих форвардов в «Барселону»

Главный тренер «Челси»выступил против трансферов Тимо Вернера и Хакима в «Барселону» , сообщает Diario Sport.

По информации источника, «Барселона» контактировала с директором лондонского клуба Мариной Грановской, которая была готова отпустить игроков в аренду, чтобы они не теряли в цене из-за отсутствия игровой практики, но Тухель выступил против этого. Отмечается, что у Тухеля очень много власти в клубе.

В нынешнем сезоне 25-летний Вернер забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах. На счету 28-летнего Зиеша три гола и четыре передачи в 15 встречах.