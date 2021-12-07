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    Тухель отказался отпускать своих форвардов в «Барселону»

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель выступил против трансферов Тимо Вернера и Хакима в «Барселону» , сообщает Diario Sport.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    По информации источника, «Барселона» контактировала с директором лондонского клуба Мариной Грановской, которая была готова отпустить игроков в аренду, чтобы они не теряли в цене из-за отсутствия игровой практики, но Тухель выступил против этого. Отмечается, что у Тухеля очень много власти в клубе.

    В нынешнем сезоне 25-летний Вернер забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах. На счету 28-летнего Зиеша три гола и четыре передачи в 15 встречах.

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