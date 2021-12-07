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    Семак: Настраивать «Зенит» на матч с «Челси» не нужно вообще

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о настрое команды перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Челси», сообщает Sport24.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Игра в Лиге чемпионов — уже запредельная мотивация. Не было ни одного матча "Зенита", когда мы переставали играть или играли не в полную силу. Даже когда заранее становились чемпионами. Может не всегда получается, но это не значит, что у нас нет желания. Настраивать команду на матч ЛЧ не нужно вообще, на мой взгляд. Это высший уровень футбола. Иногда излишнее раскрепощение мешает. Посмотрим завтра, насколько излишняя раскрепощенность повлияет на нашу игру. Думаем, как сыграть в обороне. Может быть, вернем Барриоса в защиту. У нас есть время. Посмотрим на игроков, поговорим с ними и примем решение», — сказал Семак.

    Встреча «Зенит» с «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Начало в 20:45 (мск). Петербургская команда потеряла шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и выступит в Лиге Европы.

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