Реал Мадрид — Интер: смотреть онлайн трансляцию 07.12.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе D Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Интер» — «Реал Мадрид» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Интер»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Интер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.92.

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