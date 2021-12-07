Рангник: С такой командой, как «МЮ», мы амбициозны во всех турнирах

Ральф Рангник Фото: globallookpress.com
«Сможем ли мы выиграть Лигу чемпионов? Сейчас говорить об этом рано. Я здесь всего неделю и сыграл одну игру. Очевидно, с таким клубом мы амбициозны во всех соревнованиях. У каждого есть шанс выступить и заявить о себе. Я счастлив дать завтра игровое время довольно многим футболистам», — сказал тренер «МЮ».
В последнем матче группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Янг Бойз». Встреча состоится 8 декабря в Манчестере. Начало в 23:00 (мск).