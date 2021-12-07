Порту — Атлетико прямая трансляция 07.12.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе B Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Атлетико» — «Порту» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Атлетико»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Порту» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 2.14.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Порту» — «Атлетико».

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