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    Орлов: Ерохин подводит «Зенит». Надо задуматься, нужен ли клубу такой игрок

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    Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника «Зенита» Александра Ерохина.

    Александр Ерохин в матче против «Ростова»
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    Александр Ерохин в матче против «Ростова»

    «По спортивным законам Ерохина надо поменять на другого игрока и дать возможность тому использовать голевые моменты. Команда же создает для него эти моменты.

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    • Он должен сесть на скамейку. Александр подводит команду. Это его мастерство, его уровень. Надо задуматься, нужен ли такой игрок "Зениту". Вот и все», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

    Ерохин в текущем сезоне провел в чемпионате России 17 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

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