Орлов: Ерохин подводит «Зенит». Надо задуматься, нужен ли клубу такой игрок

Известный комментаторраскритиковал полузащитника «Зенита»

«По спортивным законам Ерохина надо поменять на другого игрока и дать возможность тому использовать голевые моменты. Команда же создает для него эти моменты.

Он должен сесть на скамейку. Александр подводит команду. Это его мастерство, его уровень. Надо задуматься, нужен ли такой игрок "Зениту". Вот и все», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ерохин в текущем сезоне провел в чемпионате России 17 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.