Милан — Ливерпуль: смотреть онлайн трансляцию 07.12.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе B Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Милан» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ливерпуль»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

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Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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