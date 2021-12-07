Маунт: «Челси» должен реабилитироваться

Полузащитник «Челси»поделился мыслями о неудачном матче с «Вест Хэмом», который закончился со счетом 2:3.

«Мы играем ради трёх очков и хотим быть на первой строчке таблицы, но в этот раз мы уехали ни с чем. Во время последних двух матчей мы начали допускать ошибки, которых не позволяли себе раньше. Мы команда, которая не даёт противнику много шансов, а тут мы пропустили три мяча, и нам нужно это проанализировать. Это была сложная неделя. Матч с "Уотфордом" завершился победой, но могло бы случиться и иначе, мы выцарапали победу, а теперь потерпели поражение. Как сказал тренер, может, это просто кочка на дороге, но игрокам нужно собраться и показать свой уровень в следующем матче. Мы должны реабилитироваться, потому что необходимо возвращаться на путь побед», — цитирует Маунта сайт «Челси».

В данный момент «Челси» занимает третью строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. После 15-ти игр в их активе 33 очка.