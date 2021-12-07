Ловрен: Если мы будем защищаться успешно, как в первой игре в Лондоне, у нас будут возможности

Защитник «Зенита»высказал мнение о предстоящем домашнем матче св 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Лондонский "Челси" — это топ-клуб. Философия его тренера — всегда побеждать.

Не думаю, что завтра лондонцы просто сядут сложа руки и будут чего-то ждать. Они знают, чего хотят, — у этой команды есть своя игровая система. Они понимают, как им нужно играть.

Травмы у соперника? Наверное, для нас это плюс. Но, если мы будем защищаться успешно, как в первой игре в Лондоне, у нас будут возможности. Нужно использовать их — только это имеет значение.

Я провел против "Челси" много матчей, но лучше всего помню тот, в котором мы выиграли на выезде со счетом то ли 2:1, то ли 3:1. Я тогда забил, поэтому и помню ту игру», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.