ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Nike MercurialЗарождение бренда. Как Nike изменил футбол
  • 18:23
    • Из Серии А могут исключить один из клубов
  • 21:52
    • Ориги и Минамино выйдут в стартовом составе «Ливерпуля» против «Милана»
  • 21:51
    • Пятов и Соломон выйдут в старте «Шахтера» на игру с «Шерифом»
  • 20:00
    • «Лейпциг» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы
  • 19:56
    • Месси и Мбаппе выйдут в старте ПСЖ против «Брюгге»
    Все новости спорта

    Ловрен: Если мы будем защищаться успешно, как в первой игре в Лондоне, у нас будут возможности

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Зенит Футбол России Лига чемпионов Футбол Англии Челси
    Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказал мнение о предстоящем домашнем матче с «Челси» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Деян Ловрен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Ловрен

    «Лондонский "Челси" — это топ-клуб. Философия его тренера — всегда побеждать.

    Не думаю, что завтра лондонцы просто сядут сложа руки и будут чего-то ждать. Они знают, чего хотят, — у этой команды есть своя игровая система. Они понимают, как им нужно играть.

    Травмы у соперника? Наверное, для нас это плюс. Но, если мы будем защищаться успешно, как в первой игре в Лондоне, у нас будут возможности. Нужно использовать их — только это имеет значение.

    Я провел против "Челси" много матчей, но лучше всего помню тот, в котором мы выиграли на выезде со счетом то ли 2:1, то ли 3:1. Я тогда забил, поэтому и помню ту игру», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» проиграет «Интеру» в Мадриде?
  • «Реал» Мадрид — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.92
    •
  • Оставит ли «Ливерпуль» миланцев без плей-офф ЛЧ?
  • «Милан» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Шахтер» и «Шериф» покажут результативный футбол?
  • «Шахтер» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.92
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милан — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шахтер — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Порту — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Зенит — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Северсталь — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры