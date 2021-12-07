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    Лофтус-Чик: Да, у «Челси» были ошибки, но надо принимать ответственность

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    Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик рассказал о готовности к матчу с «Зенитом» с 6-м туре Лиги чемпионов.

    Рубен Лофтус-Чик
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    Рубен Лофтус-Чик

    «Мне нужно было просто спокойно ждать, ведь в "Челси" очень много хороших игроков. У меня было несколько травм и мне нужно было подготовиться физически. Теперь я чувствую, что готов.

    Прежде всего нравится то, что я на поле и играю. Ведь последние пару лет я играл не так часто, как хотелось. Мне комфортно там, где я играю сейчас.

    Когда я был моложе, то играл выше, но мне нравится моя нынешняя позиция. Я готов играть, и готов играть хорошо.

    Мне была необходима хорошая физическая подготовка, которая стала для меня трамплином, чтобы заиграть хорошо на старте сезона.

    Я увидел, насколько круто действуют в полузащите Ковачич и Жоржиньо. Сейчас я играю много. Никогда не знаешь, как все будет дальше, все меняется очень быстро.

    В моем прошлом клубе все складывалось не очень хорошо, но Томас Тухель отнесся к этой ситуации с пониманием.

    Мы решили оставить все былые проблемы позади и сконцентрировались на предсезонке, на тренировках, на игре. Я должен был забыть о прошлых проблемах, и забыл.

    Все меняется быстро. Не то чтобы мы играли плохо в последнее время. Да, у нас были ошибки, но надо принимать ответственность — это часть футбола.

    Нам надо позаботиться об основных компонентах игры, чтобы действовать без ошибок — это поможет нам выиграть», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».

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