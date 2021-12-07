Лофтус-Чик: Да, у «Челси» были ошибки, но надо принимать ответственность

Полузащитник «Челси»рассказал о готовности к матчу с «Зенитом» с 6-м туре Лиги чемпионов.

«Мне нужно было просто спокойно ждать, ведь в "Челси" очень много хороших игроков. У меня было несколько травм и мне нужно было подготовиться физически. Теперь я чувствую, что готов.

Прежде всего нравится то, что я на поле и играю. Ведь последние пару лет я играл не так часто, как хотелось. Мне комфортно там, где я играю сейчас.

Когда я был моложе, то играл выше, но мне нравится моя нынешняя позиция. Я готов играть, и готов играть хорошо.

Мне была необходима хорошая физическая подготовка, которая стала для меня трамплином, чтобы заиграть хорошо на старте сезона.

Я увидел, насколько круто действуют в полузащите Ковачич и Жоржиньо. Сейчас я играю много. Никогда не знаешь, как все будет дальше, все меняется очень быстро.

В моем прошлом клубе все складывалось не очень хорошо, но Томас Тухель отнесся к этой ситуации с пониманием.

Мы решили оставить все былые проблемы позади и сконцентрировались на предсезонке, на тренировках, на игре. Я должен был забыть о прошлых проблемах, и забыл.

Все меняется быстро. Не то чтобы мы играли плохо в последнее время. Да, у нас были ошибки, но надо принимать ответственность — это часть футбола.

Нам надо позаботиться об основных компонентах игры, чтобы действовать без ошибок — это поможет нам выиграть», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».