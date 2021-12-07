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    Литвинов: «Спартак» может занять первое место в группе в Лиге Европы

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    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от предстоящих матчей.

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    В четверг, 9 декабря, «Спартак» сыграет на выезде с польской «Легией» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. В случае победы команда Руя Витории выйдет в плей-офф турнира. В следующем матче соперником «Спартака» станет «Сочи».

    «Спартак может занять первое место в группе в Лиге Европы, и, побеждая в Сочи, мы можем подняться в турнирной таблице РПЛ и приблизиться к первой тройке.

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    • Поэтому я буду надеяться и верить, что сложится так, как мы все хотим. "Спартак" должен находиться вверху таблицы, мы пытаемся сделать все», — сказал Литвинов в эфире телеканала «Россия 24».

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

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