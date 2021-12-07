Литвинов: «Спартак» может занять первое место в группе в Лиге Европы

Полузащитник «Спартака»поделился ожиданиями от предстоящих матчей.

В четверг, 9 декабря, «Спартак» сыграет на выезде с польской «Легией» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. В случае победы команда Руя Витории выйдет в плей-офф турнира. В следующем матче соперником «Спартака» станет «Сочи».

«Спартак может занять первое место в группе в Лиге Европы, и, побеждая в Сочи, мы можем подняться в турнирной таблице РПЛ и приблизиться к первой тройке.

Поэтому я буду надеяться и верить, что сложится так, как мы все хотим. "Спартак" должен находиться вверху таблицы, мы пытаемся сделать все», — сказал Литвинов в эфире телеканала «Россия 24».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.