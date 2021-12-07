Фламенго — Сантос прямая трансляция 07.12.2021, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Сантос» — «Фламенго» 0:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фламенго» — «Сантос». Коэффициент ставки — 2.75.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фламенго»).
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