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    СМИ: Феликс решил уйти из «Атлетико»

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    Полузащитник Жоау Феликс больше не хочет играть за мадридский «Атлетико». Португалец хочет сменить команду уже в январе.

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    По информации AS, Феликс считает, что ему не подходит игровой стиль «Атлетико».

    Представители 22-летнего футболиста уже заняты поиском клуба, который готов удовлетворить финансовые запросы «Атлетико».

    Летом 2019 года мадридский клуб заплатил «Бенфике» за Феликса 127 миллионов евро.

    Теперь португальский хавбек надеется перейти в команду, в которой ему будет проще реализовать свой потенциал.

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