СМИ: Феликс решил уйти из «Атлетико»

Полузащитникбольше не хочет играть за мадридский. Португалец хочет сменить команду уже в январе.

По информации AS, Феликс считает, что ему не подходит игровой стиль «Атлетико».

Представители 22-летнего футболиста уже заняты поиском клуба, который готов удовлетворить финансовые запросы «Атлетико».

Летом 2019 года мадридский клуб заплатил «Бенфике» за Феликса 127 миллионов евро.

Теперь португальский хавбек надеется перейти в команду, в которой ему будет проще реализовать свой потенциал.

В текущем сезоне Феликс провел в чемпионате Испании восемь матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.