СМИ: Феликс решил уйти из «Атлетико»

Жоау Феликс Фото: globallookpress.com
По информации AS, Феликс считает, что ему не подходит игровой стиль «Атлетико».
Представители 22-летнего футболиста уже заняты поиском клуба, который готов удовлетворить финансовые запросы «Атлетико».
Летом 2019 года мадридский клуб заплатил «Бенфике» за Феликса 127 миллионов евро.
Теперь португальский хавбек надеется перейти в команду, в которой ему будет проще реализовать свой потенциал.
В текущем сезоне Феликс провел в чемпионате Испании восемь матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.