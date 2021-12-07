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    «Барселона» хочет купить Кавани у «МЮ» этой зимой

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    Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани может перейти в «Барселону» из «Манчестер Юнайтед», сообщает Diario Sport.

    Эдинсон Кавани
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    Эдинсон Кавани

    Форвард предложил каталонскому клубу свои услуги. Из-за нехватки нападающих «Барса» готова подписать уругвайца в январе, если сделка не потребует больших вложений. Кавани готов покинуть «МЮ» из-за перехода Криштиану Роналду. Он считает, что трансфер в «Барсу» соответствует его интересам и поможет остаться в элитном футболе.

    Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги уругвайский нападающий забил один гол в пяти матчах.

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